Alassio, spunta una pinna tra le onde: avvistato uno squalo azzurro - IVG.it

Alassio. Una sorpresa per i bagnanti che oggi hanno approfittato del bel tempo di fine estate per andare al mare e farsi una nuotata. Ma proprio tra le persone che erano in acqua, questa mattina è sbucato un intruso, o meglio un vero abitante del mare. A pochi passi dalla riva, infatti, si trovava uno squalo azzurro.

La verdesca, non di grandi dimensioni, è stata immortalata da Gerardo Ruggiero. Sicuramente un avvistamento che non ha fatto piacere ai bagnanti più timorosi che si stavano facendo un bagno per rinfrescarsi dalle calde temperature odierne. Tanta, però, la curiosità di altri che hanno avuto la fortuna di ammirare da vicino l’animale.

Non una novità per il Mar Ligure, dove però è sempre più raro avvistare questi esemplari che vivono maggiormente nel Mediterraneo e nell’Adriatico e abitano acque profonde.