Alassio, riprendono i lavori in passeggiata Cadorna e rio Serre - IVG.it

Alassio. Avviati nella primavera e sospesi durante l’estate, riprenderanno la prossima settimana due importanti interventi ai lati opposti di Alassio: all’estremo ponente, in passeggiata Ciccione riprenderanno i lavori di adeguamento della sezione di deflusso di Rio Serre, in prossimità dell’ex discoteca La Capannina.

Inoltre, a levante, su passeggiata Cadorna, riprende l’opera di rinforzo strutturale della passeggiata con la creazione di opere di difesa dell’arenile e della strada soprastante nel tratto che dalla zona ex Adelasia si allunga fino all’ingresso del porto turistico.

“A seguito dei sopralluoghi effettuati in questi giorni dai tecnici comunali, dalla polizia municipale per le modifiche alla viabilità, dalle imprese appaltatrici e dai direttori dei lavori delle opere medesime, oltre che dalle società dei servizi interessati dalle opere – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai lavori pubblici – i lavori, tesi ad aumentare la resilienza delle strutture, saranno cantierati nel corso della prossima settimana, per concludersi entro il mese di ottobre, compatibilmente con eventi atmosferici avversi”.