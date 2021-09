Alassio, prosegue la riqualificazione dell'ex Mattatoio: approvata la variante per l'edilizia residenziale sociale - IVG.it

Alassio. E’ stata approvata in questi giorni la variante per l’edilizia residenziale sociale a seguito della firma dell’accordo con i privati della zona per la sistemazione dell’area edificio Ers e lo smaltimento delle acque meteoriche.

“L’intervento di Ers – spiegano dal Comune -, che riprenderà a settembre, è di fatto collegato con il recupero architettonico del plesso del Mattatoio dove i lavori sono già ripresi e a fine settembre saranno terminati la copertura e i camminamenti interni. L’amministrazione nel bilancio triennale si è impegnata per reperire i fondi per gli impianti e gli arredi interni e la sistemazione delle parti esterne, area ex Mattatoio”.

“Questa amministrazione non ha mai voluto dimenticare il Mattatoio – spiega l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi – anzi, preso in mano il progetto ha avviato subito i confronti per sbloccare la situazione di stallo che caratterizzava l’iter. Le verifiche e le eccezioni sollevate dalla Soprintendenza in un primo momento hanno sicuramente rallentato il cantiere che oggi però sta rispettando il cronoprogramma”.

“Un’altra opera ​che sta andando avanti – commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati – ci siamo prefissi l’obiettivo di reperire nel prossimo bilancio le risorse per poter terminare il progetto e offrire alla città e in particolare alla Fenarina una struttura finalmente riqualificata che possa interagire con il quartiere e con la città tutta”.

Negli ultimi mesi sono stati completati i lavori di riqualificazione su tutta la Passeggiata Baracca – pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, eliminazione delle barriere architettoniche – e con essa di tutti i vicoli che dal mare conducono nel centro storico cittadino.

“Con l’occasione, con successivi interventi – spiega Rocco Invernizzi – abbiamo ripristinato anche alcuni percorsi adiacenti alla passeggiata. Resta un ultimo tratto della via Gramsci, prospiciente la Pinacoteca Levi e fino all’incrocio con Via Milano. Di questi giorni l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e del finanziamento per il ripristino della pavimentazione in basole e l’eliminazione delle barriere architettoniche, completando quindi l’opera di riqualificazione di Via Gramsci, per un importo complessivo di 252 mila euro”.

“Prosegue l’intervento di riqualificazione, non solo di Passeggiata Baracca ma di tutte le passeggiate cittadine e dei caruggi della nostra città – aggiunge il sindaco Melgrati – impegno preso in campagna elettorale e portato avanti da subito. Quest’ultimo intervento, inoltre, ha il pregio di ricomprendere anche lo slargo davanti all’ingresso di Palazzo Morteo, pregevole esempio di architettura barocca ligure, che ospita la Pinacoteca Levi”.