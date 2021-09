Alassio, mister Luciani non fa drammi: “Svariate scelte sbagliate da parte dell’arbitro, a noi è mancato un pizzico di grinta” - IVG.it

Celle Ligure. Domenica all’Olmo-Ferro è andata in scena una delle sfide valide per la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022. Ad affrontarsi sono state Varazze ed Alassio, due formazioni partite con il piede sbagliato vogliose di riscattarsi vincendo questo fondamentale scontro salvezza.

Alla fine è stato 1-0 per i nerazzurri, un risultato che ha premiato il maggior cinismo della formazione allenata da Gianni Berogno. Al termine del match non poteva dunque mancare anche la voce del mister Luciani, tecnico dell’Alassio che ha esordito dichiarando: “Ci è mancato un pizzico di quella grinta che in queste partite fa sicuramente la differenza. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni che però non siamo riusciti a concretizzare, spero che i ragazzi possano riscattarsi ripartendo da lì.”

Successivamente da parte dell’allenatore sono anche arrivate svariate osservazioni inerenti alle scelte arbitrali e al fatto dell’aver disputato il match senza poter contare su alcuni elementi chiave della rosa, un fattore secondo il tecnico che ha influito negativamente sul corso della gara per i suoi. Infine non sarebbe potuto mancare un focus sugli obiettivi stagionali da parte dell’intervistato: “Noi dobbiamo puntare a salvarci. Il lavoro paga sempre, sono certo che alla fine i risultati arriveranno.”

È così terminato l’intervento di mister Marco Luciani, tecnico dell’Alassio il quale dalla prossima giornata tenterà sicuramente il tutto per tutto per muovere la classifica in maniera da abbandonare l’attuale ultimo posto.