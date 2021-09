Alassio, figli iscritti a scuola senza mai frequentare le lezioni: denunciati quattro genitori - IVG.it

Alassio. Figli regolarmente iscritti a scuola, ma senza mai frequentare le lezioni e scatta la denuncia per i genitori. È successo ad Alassio ad opera della Polizia di Stato, a seguito di una verifica dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato alassino circa il numero delle assenze dalle lezioni degli alunni iscritti nelle locali scuole primarie allo scorso anno scolastico 2020/2021.

Al termine delle indagini ne sono stati individuati alcuni (3 per la precisione) che, nonostante si fossero regolarmente iscritti (in prima e seconda elementare), non risulta abbiano mai frequentato le lezioni in presenza e nemmeno con modalità didattica a distanza.

L’attività investigativa, svolta in collaborazione con l’assessorato Politiche Sociali del Comune e l’Istituto Comprensivo, ha portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Savona e al Tribunale dei Minori di Genova di quattro genitori (tutti stranieri), che si sono resi responsabili del reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei propri figli minori.