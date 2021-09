Alassio, festa all'asilo nido "Piccolo Principe" per la fine dell'anno didattico - IVG.it

Alassio. Nido Piccolo Principe in festa: si è concluso il percorso formativo dei piccoli ospiti della struttura e come tradizione vuole le educatrici del nido, insieme alle Assistenti Sociali e, naturalmente, all’Assessore alle Politiche Sociali hanno organizzato un momento di incontro e saluto.

“In realtà le feste sono state due – spiega Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Per gestire l’emergenza sanitaria, infatti con la Nuova Assistenza abbiamo creato due “bolle”, Giocolieri e Acrobati, ognuna composta da un gruppo di bambine e bambini. Le attività didattiche e di svago sono state coordinate in modo tale per cui le due “bolle” non venissero a contatto l’una con l’altra e fosse garantito il necessario distanziamento. Così anche le feste sono state due quella degli Acrobati il 30 agosto, quella dei “Giocolieri” il 31.

Come ogni anno ad ogni bimbo o bimba è stato consegnato il “Diario” personalizzato e contenente le fotografie e i lavori fatti durante tutto il percorso al nido”.

“Consegnare i diari, vedere i genitori che ne sfogliano con i loro figli le pagine è sempre molto emozionante, sono ricordi indimenticabili sia per bimbi, sia per i genitori. Lasciare questo percorso di vita è sempre molto commovente e la gratitudine che è evidente negli occhi dei genitori nel momento dei saluti”.

Si conclude con le due feste anche il ciclo della Nuova Assistenza, la cooperativa incaricata delle gestione delle attività del Piccolo Principe. Scaduto il contratto, il Comune di Alassio ha predisposto la gara che è stata aggiudicata ad un’altra ditta.

“Non potrò dimenticare – il commento di Giannotta – gli sguardi delle educatrici che stavano per lasciare dopo tanti anni il Piccolo Principe. Si intravedeva la voglia di cambiamento e di esperienze nuove, ma anche gratitudine per il percorso lavorativo e di vita fatto in quel servizio così apprezzato dalle famiglie alassine, ora ci prepariamo a un nuovo corso”.

Parole di commosso ringraziamento anche dal dirigente e dalla funzionaria del settore, Alfredo Silvestri e Ivana Sirtori: “Abbiamo già espresso il nostro sentito grazie a tutti, a chi rimarrà e continuerà in quel “lavoro” così speciale per bimbi e genitori e a chi ci lascerà. Rinnoviamo un grazie speciale a Valentina Pezzillo per l’impegno e la passione che ha profuso nel suo lavoro e anche Erica Ghersi per il supporto tecnico nelle questioni più “burocratiche” e per la risoluzione di problemi in particolari situazioni di difficoltà come “i traslochi” nelle frazioni e la gestione dell’emergenza sanitaria, ma non solo”.