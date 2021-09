Alassio Cento Libri, tutto pronto per la serata conclusiva condotta da Neri Marcorè - IVG.it

Alassio. Domani sera, sabato 4 settembre, alle 21.30 sarà finalmente svelato chi, tra i cinque finalisti, sarà lo scrittore vincitore della 27esima edizione del premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa. La giuria presieduta dal Prof. Gian Luigi Beccaria e composta dagli italianisti all’estero, come nella migliore tradizione di tutti i prestigiosi premi letterari, rivelerà infatti il nome del vincitore solo al termine della serata che avrà luogo in Piazza Partigiani.

Paolo Milone con “L’arte di legare le persone”, Silvia Avallone con “Un’amicizia”, Lisa Ginzburg con “Cara Pace”, Paolo Di Stefano con “Noi” e Ilaria Tuti con “Fiore di roccia” saranno tutti insieme protagonisti insieme al mattatore artistico del premio e del festival Neri Marcorè e una giovane spalla comica come la stand up comedian Laura Formenti per una raffica di battute incrociate e riflessioni ironiche sempre sotto il segno della cultura e della letteratura.

“Questa 27 esima edizione del Premio Un autore per l’Europa, nell’ambito del Terzo Festival della Cultura di Alassio, è stata impegnativa anche per il momento ancora delicato che tutti stiamo vivendo. Ma i libri, le parole, la letteratura non conoscono barriere né limitazioni. Un bel libro ci accompagna ovunque e in tutti i momenti della nostra vita. Lo hanno dimostrato anche quest’anno i 5 autori finalisti che hanno superato la selezione arrivando insieme su questo palco dove per la prima volta nella storia del Premio, il vincitore verrà proclamato dal vivo, in diretta. E’ un bel traguardo dopo tutti questi mesi di difficoltà ritrovarsi insieme ad Alassio anche con gli italianisti esteri”, ha dichiarato Gian Luigi Beccaria, presidente del Premio.

“Sono veramente felice di prendere parte a un festival di cultura e letteratura come quello di Alassio, finalmente anche io potrò esprimere tutta la mia verve comica e letteraria in lunghe presentazioni assolutamente prive di congiuntivi. Credo che la conduzione di quest’ anno sarà all’insegna della provocatorietà. Quale provocazione più grande se non scegliere una donna, bionda e lombarda per un festival della cultura in Liguria?”, ha aggiunto Laura Formenti.

Sul palco anche la musica di Fabio Paxia, fedelissimo delle ultime edizioni delle serate finale del premio. Autodidatta, inizia a suonare la sua chitarra a 13 anni e a 18 forma la sua prima band per esibirsi nei locali di Milano dove scopre la musica jazz e inizia a dedicarsi allo studio approfondito dell’improvvisazione. Suona con Jovanotti, Red Canzian partecipa a premi prestigiosi: la genesi di un cambiamento musicale radicale che lo introduce definitivamente al mondo acustico.

“Alassio e il suo festival della cultura sono ormai un appuntamento imperdibile, esserne parte attraverso la musica è una grande emozione”, il suo commento. Duetterà con Neri Marcorè in apertura di serata rivelando, qualora ve ne fosse ancora il bisogno, la straordinaria versatilità artistica del nuovo direttore artistico del Festival della Cultura di Alassio e del Premio letterario Alassio Centolibri “Un autore per l’Europa”.

“Sono felice di vedere giungere al traguardo questa nuova edizione del Premio Un Autore per l’Europa. Nuova perché finalmente si potrà assistere ad una serata con tutti i finalisti presenti, arricchita dalla suspense del nome del vincitore che si saprà solo a fine serata. Lo scopo era non solo mantenere in vita lo storico Premio alassino ma rinnovarlo e renderlo più partecipato dal pubblico. Ho voluto che a sovrintendere il tutto ci fosse Neri Marcorè a cui vanno riconosciute doti indiscutibili di sobrietà e leggerezza. Puntiamo a distinguerci nel panorama nazionale dei premi letterari per un’offerta che sia ligia all’importanza delle opere che concorrono, ma anche in grado di far fruire la narrativa a fasce di pubblico non abituali, perché il fine ultimo è promuovere la letteratura italiana contemporanea”, ha concluso Paola Cassarino, consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio.