Aggressione in darsena a Savona: la lite scatenata da qualche "apprezzamento" di troppo nei confronti di una donna - IVG.it

Savona. E’ stata innescata da qualche “apprezzamento” di troppo la violenta lite che, questa notte, si è conclusa con l’aggressione di un uomo da parte di due sconosciuti a Savona.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una coppia stava tranquillamente passeggiando per la Darsena quando, giunti all’altezza di via Chiodo, nei pressi dell’NH Hotel, si è imbattuta in due cittadini di origine albanese.

Uno di questi (un 34enne) avrebbe rivolto alla donna alcuni apprezzamenti, i quali avrebbero scatenato l’immediata reazione del compagno, un uomo di 41 anni.

Tra i due contendenti è quindi iniziata una lite al termine del quale l’albanese ha colpito il 41enne al volto, causandogli una ferita all’occhio.

Sul posto sono immediatamente giunti i volontari della croce bianca di Savona ed i carabinieri.

I militari hanno dovuto fare i conti con la resistenza dell’aggressore, il quale è stato comunque fermato. L’albanese sarà denunciato.

La vittima dell’aggressione, invece, è stata trasferita in codice giallo al San Paolo di Savona.