Accademia Musicale del Finale, il 23 settembre l'open-day per presentare corsi e attività - IVG.it

Finale Ligure. Giovedì 23 Settembre, presso i locali siti in via Aurelia 233 a Varigotti , l’Accademia di Musica del Finale promuove un open-day con l’intento di far conoscere le proposte musicali tradizionali o del tutto nuove.

Saranno presenti gli stessi insegnanti che potranno far provare agli interessati, bambini, ragazzi e adulti, lo strumento desiderato e fare ascoltare le esibizioni degli allievi che, partendo dall’abc della musica, sono arrivati a possedere grandi abilità musicali. I corsi sono veramente numerosi e soddisferanno le più varie richieste, adattandosi come orari e modalità alle esigenze degli allievi.

Da quest’anno la vasta proposta musicale si è ulteriormente ampliata con l’inserimento del corso di “Attività musicale inclusiva”, che prevede un percorso atto a superare gli ostacoli della socializzazione e dell’emotività attraverso l’esperienza musicale, e del corso di “Scrittura musicale Braille” indirizzato a chi, per interesse o necessità, vuole imparare a scrivere e a leggere la musica in caratteri Braille.

L’open-day inizierà alle 17 del 23 settembre e dal 23 settembre al 1^ ottobre sono altresì aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico dalle 18 alle 19.30, sabato e domenica esclusi, sempre nei locali siti a Varigotti in via Aurelia 233.