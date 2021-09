A6, continua l’incubo dei cantieri. Molinaro: "Pedaggio gratuito da Millesimo a Savona" - IVG.it

Savona. Si terrà martedì 28 settembre alle ore 17, l’incontro in prefettura per discutere sulle problematiche relative ai lavori di manutenzione sull’autostrada A6. I cantieri che interessano il tronco savonese, infatti, durano ormai da oltre un anno e sono state diverse, soprattutto negli ultimi mesi, le polemiche sollevate per la chiusura di caselli e parti della tratta che hanno causato disagi alla circolazione su strade provinciali e non solo.

L’invito di partecipazione alla riunione è stato inviato dal prefetto Antonio Cananà alla direzione di Autofiori, al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, al presidente della provincia Pierangelo Olivieri, al questore Giannina Roatta, al presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, al comandante dei carabinieri di Savona Maurizio Ferla e al comandante provinciale delle Guardia di Finanza Salvatore Salvo, oltre ai sindaci di Savona, Altare, Cairo Montenotte, Quiliano, Millesimo e Cosseria.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno avanzare le proprie richieste. Ad anticipare le istanze che porterà alla riunione è il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro che la scorsa settimana aveva scritto al prefetto per segnalare i disagi che i cosseriesi sono costretti a subire a causa della chiusura notturna del tratto Millesimo-Altare.

“Tenuto conto che il programma degli interventi necessari sulle autostrade si intensificherà nei prossimi mesi con ricadute sulla viabilità ordinaria e soprattutto ora che si è in vista della stagione invernale, chiederò il pedaggio gratuito sulla tratta A6 Millesimo – Savona e viceversa. Non si paga da Savona a Genova Est e da Genova Est a Setri Levate è dimezzato, ritengo che anche il tratto appenninico dell’A6 debba ottenere questa agevolazione”, sottolinea.

Tra le richieste anche l’indicazione di percorsi alternativi ai mezzi pesanti in caso di chiusura del tratto finale dell’autostrada A6.”La strada provinciale SP 28 BIS e gli abitanti che vi risiedono in prossimità verrebbero sottoposti a stress eccessivo, se tutto il traffico autostradale venisse dirottato giorno e notte sulla rete ordinaria”, spiega il primo cittadino, secondo cui, risulterebbe importante anche “monitorare lo stato delle strade a seguito dell’implementazione del traffico”.

Ma non solo, Molinaro chiederà anche di “sostenere finanziariamente i piccoli Comuni nel realizzare marciapiedi per aumentare la sicurezza di pedoni che transitano sulle provinciali oggetto dell’aumento del passaggio dei veicoli” e “l’installazione di pannelli digitali sulla SP 28 BIS, sulla SP 29 e sulla SP 42 al fine di dare informazioni in tempo reale nel malaugurato caso una di queste arterie blocchi il traffico a causa di mezzi in avaria, impantanati dalla presenza di neve o ancora più grave a causa di incidenti”.

“Va debitamente tenuto conto – conclude il sindaco – che in caso di emergenza urgenza le pubbliche assistenza devono portare la persona soccorsa all’ospedale San Paolo in località Valloria a Savona, riemerge quindi, in tutta la sua trasparenza, il problema cronico di nuove infrastrutture viarie in Valbormida”.