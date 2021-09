A10, oggi incontro con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino per riaprire la galleria Ranco - IVG.it

Albisola/Savona. A seguito delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni, è stata pianificata nella mattinata di oggi la riunione per condividere con i tecnici del MIMS e del Politecnico di Torino gli esiti degli esami eseguiti nella galleria Ranco e necessari per stabilire la riapertura del tratto tra Albisola e Savona in A10, su due corsie per senso di marcia.

L’apertura del tunnel – dove sono in corso lavori di ammodernamento nell’ambito del piano di potenziamento delle infrastrutture autostradali liguri – era slittata rispetto all’orario ordinario, previsto alle 14.00 di ogni venerdì per la sospensione dei lavori garantita durante i weekend, a seguito di un imprevisto tecnico verificatosi su un nuovo concio. Un imprevisto che ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità autostradale: la coda tra Arenzano e Savona ha raggiungo ieri pomeriggio i 16 km (tra le persone rimaste bloccate anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini diretto ad Albenga per presentare il suo libro e arrivato con oltre un’ora e mezza di ritardo).

Le puntuali rilevazioni effettuate e le possibili soluzioni tecniche individuate dagli esperti esterni verranno condivise e valutate dal tavolo odierno per poter stabilire la riapertura al transito del fornice nel fine settimana.

