A10, ancora disagi: 16 chilometri di coda tra Arenzano e Savona - IVG.it

Agg. ore 19.00. La coda è arrivata a 16 km.

Agg. ore 18.30. Si registrano 14 km di coda sempre nel tratto compreso tra Arenzano e Savona. In direzione opposta, sono diminuiti e sono 3 km.

Agg. ore 17.35. Si registrano 12 km di coda in A10 nel tratto compreso tra Arenzano e Savona in direzione Ventimiglia. In direzione opposta continuano a essere 4.

Savona/Albisola/Varazze. Ancora chilometri di coda in A10. Nel pomeriggio si sono toccati i 6 chilometri di coda tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia.

Anche in direzione contraria ci sono dei rallentamenti: tra Savona e Albisola si sono registrati 4 chilometri di coda.

Sarebbero dovuti essere conclusi oggi i lavori nella galleria Ranco ma “a seguito di un imprevisto tecnico – hanno comunicato da Autostrade – occorso a uno dei conci in corso di installazione” la riapertura di tutte le corsie disponibili sarà rimandata.