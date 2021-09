A Savona sbarca "Italian Port Days": sostenibilità e futuro "green" - IVG.it

Savona. Inizia domani, sabato 25 settembre, e prosegue fino a domenica 10 ottobre, il nutrito programma di iniziative realizzate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nell’ambito dell’Italian Port Days che ha preso il via nei porti italiani sotto la regia di Assoporti.

Le proposte progettate e realizzate dai Ports of Genoa sul territorio sono incentrate interamente sul tema sostenibilità e declinate su alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, ormai patrimonio irrinunciabile delle linee guida del governo per la portualità italiana e il suo futuro “green”.

Mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre appuntamento nel savonese: il ciclo dei rifiuti del porto di Savona e i seabin per raccolta di rifiuti in mare, presso la Vecchia Darsena, in collaborazione con S.V. Port Service.

Parteciperanno: Istituto P. Boselli, Nautico L. Pancaldo di Savona e Istituto comprensivo Albisole sez. blu.

Il seabin è un bidone dei rifiuti galleggiante per ripulire il mare dalla spazzatura, catturando piccoli detriti galleggianti, come gli imballaggi di olio, carburanti e detergenti.

Giovedì 7 ottobre, invece, visita in battello ai bacini portuali di Savona e Vado Ligure.