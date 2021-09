A Finale in Comune solo col green pass, Grande Liguria: "Maggioranza sempre in ritardo. E i leghisti non sono in imbarazzo?" - IVG.it

Finale Ligure. “Come sempre la maggioranza che governa Finale Ligure deve sempre andare oltre, e lo fa sempre in ritardo”. Con queste parole la sezione finalese di Grande Liguria critica l’ordinanza emessa ieri dal sindaco Ugo Frascherelli che, a partire dal 1 ottobre, vieterà l’ingresso nei locali comunali a chi è sprovvisto di Green Pass.

“Perché in ritardo? Alla regione siciliana analoga ordinanza è stata rigettata obbligandoli a sospenderla – spiegano da Grande Liguria – Perché bisogna sempre mettere la città in condizione di fare brutte figure? Già in passato fughe in avanti ci hanno messo in difficoltà”.

“Se poi vogliamo – proseguono – esiste anche una questione politica su cui discutere. La Lega nazionale a Roma sta facendo a parole una dura battaglia contro il green pass, arrivando a votare in commissione contro il governo di cui fa parte; i leghisti in maggioranza a Finale non si sentono un po’ in imbarazzo non seguendo i dettami del partito di riferimento?”.