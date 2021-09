A Calice Ligure unica lista in campo, il candidato sindaco Alessandro Comi: "Vincere l'astensionismo" - IVG.it

Calice Ligure. Questa sera, martedì 28 di settembre, alle 20.30, negli spazi esterni di Casa del Console la lista Condividere Calice ed il suo candidato a sindaco Alessandro Comi incontreranno la cittadinanza nel primo dei due incontri previsti prima della tornata elettorale dei giorni 3/4 ottobre 2021.

“Sarà un’occasione per ricordare quanto realizzato in questi cinque anni e fare una panoramica su ciò che si vorrebbe realizzare nel prossimo mandato” afferma Alessandro Comi.

“Sarà anche un momento utile per spiegare ancora una volta ai calicesi le normative previste nei casi in cui sia presente una sola lista come in un quest’occasione a Calice Ligure, per la prima volta negli ultimi vent’anni almeno”.

“Ci sarà anche spazio per ascoltare eventuali suggerimenti in merito a quanto percepito come utile per il paese e valutarne quindi la fattibilità”.

“Essere la sola lista presente ci pone di fronte diverse e necessarie considerazioni in merito e ci mette in realtà in competizione con una lista “fantasma” che è formata dalla disinformazione e dall’astensionismo, componenti con le quali ci confronteremo con la serietà ed il lavoro svolto in questi anni non dando nulla per scontato, tantomeno che i giochi siano fatti” conclude il primo cittadino uscente e candidato sindaco.