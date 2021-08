Yatch in fiamme nel porto di Varazze: vigili del fuoco mobilitati - IVG.it

Varazze. Aggiornamento ore 20.43. Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato a bordo dello yatch. Secondo le ultime informazioni, l’imbarcazione, in un primo tempo ormeggiata in porto, sarebbe uscita in mare per fare ritorno di nuovo all’interno della Marina varazzina. Una volta tornata in porto, le fiamme sarebbero divampate per cause ancora da accertare.

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi presso la Marina di Varazze, dove un’imbarcazione (uno yatch) ormeggiata in porto ha preso improvvisamente fuoco.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma secondo quanto riferito non risulterebbero persone ferite e/o coinvolte nell’incidente. Il denso fumo si è levato in aria ed è visibile ad una lunga distanza. L’odore di materiale si avverte anche nella vicina Celle Ligure.

Sul posto è attualmente al lavoro una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze coadiuvati dai colleghi della centrale di Savona. Presenti anche i carabinieri e i militi della Croce Rossa di Varazze.

Aggiornamenti in corso.