Weekend di controesodo, la situazione sulle autostrade: rallentamenti verso Torino, code a tratti da Albenga a Savona - IVG.it

Liguria. Se sulla parte di A10 gestita da Aspi, dopo un inizio settimana di fuoco con i lavori tra Genova Aeroporto e Pra’, questa mattina la situazione (complice la riapertura di stamane) sembra sotto controllo, è nei tratti gestiti da Autofiori (la A10 da Savona alla Francia e la A6 verso Torino) che si concentrano questa mattina i disagi autostradali.

Sulla A6, nel momento in cui scriviamo (ore 12.10) ci sono rallentamenti per circa 1 km tra Savona e Altare in direzione Torino a causa di alcuni lavori.

Sulla A10, la situazione al momento è sotto controllo ma ci sono code a tratti tra Albenga e Savona a causa del traffico intenso

Sempre per traffico intenso si registra invece, verso levante, una coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova.

