Week end di Ferragosto da bollino rosso su strade e autostrade - IVG.it

Liguria. Al via il week end di Ferragosto per le ultime partenze verso le località di villeggiatura. A partire dal pomeriggio di oggi lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è previsto traffico molto intenso in direzione sud, sulle principali direttrici, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

Domenica invece si prevede traffico intenso invece per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta della giornata di Ferragosto, mentre un consistente flusso di traffico, in prossimità dei centri urbani, è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani sabato 14 agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 15 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici: per il savonese osservata speciale la via Aurelia.

Anas ricorda che, in collaborazione con il CCISS, è attivo il servizio di viabilità h24 in tempo reale al numero verde 800.841.148.

Week end da bollino rosso anche sulla rete autostradale ligure: domani, sabato 14 agosto, traffico molto intenso sulla A10 in direzione Savona e Ventimiglia, in particolare dalle 7.00 alle 13.00, stessa previsione per la A7 in direzione Genova, sulla A12 in direzione levante e sulla A26 in direzione Gravellona Toce e verso il raccordo con la stessa A10.

Quanto alle previsioni settimanali sulla A10 sono indicate giornate da tilt per la circolazione viaria, dal pomeriggio di domenica 15 agosto fino a venerdì 20 agosto: anche sulla A6 la situzione potrebbe essere caratterizzata da code e rallentamenti. Traffico intenso anche sulle altre arterie autostradali, sia al mattino quanto al pomeriggio.