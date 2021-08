“Voce e Luce alla Madonna degli Angeli”, il ringraziamento dell’Associazione che ha a cuore la chiesetta di Savona - IVG.it

Savona. Un progetto: “Voce e Luce alla Madonna degli Angeli, 12 agosto 1536-2 agosto 2021”. Un immenso grazie a chi lo ha reso possibile accendendo l’attenzione su questo luogo e una luce per illuminarlo in una ricorrenza storica per la piccola chiesa.

La prima data compare su un atto notarile: il primo documento conosciuto che ne attesta l’esistenza. La seconda ricorda una sera d’estate di pochi giorni fa in cui la “Luce” e il suono di una campana antica hanno riportato indietro il tempo “squarciando il buio e il silenzio” afferma il comitato che con forza, determinazione e passione da anni porta avanti un messaggio di rispetto, tradizione e cura della chiesetta della Madonna degli Angeli, incantevole angolo che domina Savona dall’alto.

“Tra queste due date ci sono 425 anni di storia; chi di noi non ha mai alzato lo sguardo verso quel piccolo edificio che da oltre quattro secoli osserva in amorevole silenzio la vita della nostra città?”

I volontari dell’Associazione GPN2010-ODV oggi dicono “grazie” a chi ha illuminato la Chiesa della Madonna degli Angeli: “Al tramonto del due di agosto, un fascio di luce ha acceso quell’edificio martoriato dallo scorrere inesorabile del tempo e dall’insensibilità degli uomini. La Madonna degli Angeli, nel simbolico abbraccio della Luce, è apparsa nel buio della notte, a ricordare ai savonesi che, nonostante tutto, è ancora lì”. Così il gruppo di persone che cura questa chiesa perché rimanga un simbolo. Incastonata tra la città e il cielo.

“Il passato è una lampada sulla porta del futuro” mentre esortano a prendersi cura di questo angolo di passato per salvarlo e consegnarlo alle generazioni future, i volontari esprimono immensa gratitudine nei confronti di chi per una sera ha ridato “Voce e Luce” alla chiesetta dove, lungo il sentiero, due Angeli, opera di Imelda Bassanello, accolgono i visitatori e rendono ancora più suggestivo questo luogo.

La chiesetta di Madonna degli Angeli a Savona

“Un grande grazie per il prezioso contributo all’Unione Squadre AIB e Protezione Civile Città di Savona, alla Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona, al Tiro a Segno Nazionale sezione Savona insieme a tutti coloro che hanno concretamente voluto dare una mano. Tra questi ci sono anche attività commerciali che hanno a cuore la Madonna degli Angeli e non vogliono che venga abbandonata.