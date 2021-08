Venerdì 27 e sabato 28 agosto è la volta del Desbarassu: "Savona si animerà per la fine dei saldi estivi" - IVG.it

In occasione dei saldi estivi arrivati al termine, Ascom Confcommercio ha pensato di rinnovare, anche quest’anno, l’appuntamento savonese del Desbarassu. Sarà così che venerdì 27 e sabato 28 agosto per le vie di Savona ci saranno negozi aperti (alcuni con orario continuato) e occasioni per fare shopping a prezzi ancora ribassati.

“Nelle due date scelte tramite un sondaggio fatto con i colleghi commercianti – spiega Laura Filippi, presidente di Ascom Confcommercio, che ha avanzato la proposta (accettata) dell’iniziativa in Comune – Savona si animerà di quello che è un po’ la giornata clou dell’estate per i fine saldi“.

“Visto il momento particolare la giunta Ascom ha deciso di sostenere e supportare i commercianti savonesi: per questo motivo andremo a coprire totalmente le spese pubblicitarie per questo evento, perchè la comunicazione a nostro avviso è molto importante, in modo da attirare anche un pubblico proveniente da fuori città”, tiene a dire Filippi.

Come assicura l’assessore alle attività produttive Maria Zunato in questa occasione “vengono autorizzati gli operatori commerciali ad occupare le porzioni di aree antistanti i propri esercizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e distanziamento interpersonale previste dalle linee guida dettate dall’Ordinanza del Ministero della Sakute del 29 maggio 2021″. Gli spazi di suolo pubblico saranno concessi a titolo gratuito.