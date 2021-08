Vazio (Pd): "Per la Regione nel ponente savonese non si può nascere, ma in autostrada sì…" - IVG.it

Ponente. “Oggi è nato un bel bambino, per la felicità di mamma e papà: imprenditori albenganesi e miei cari amici. Questa è una bellissima notizia! Il punto è che tutto è andato bene grazie solo grazie alla professionalità dei militi della Croce Bianca e dei medici del 118 che hanno fatto partorire la mamma in autostrada, nei pressi di Finale Ligure. I Punti nascite dell’ospedale Santa Corona, di Albenga e di Cairo sono chiusi da tempo”.

L’affondo arriva dall’On. Franco Vazio (Pd), con riferimento alla difficile situazione dei Punti Nascite già al centro di aspre polemiche. E l’ultimo episodio di parto in ambulanza nel viaggio verso l’ospedale San Paolo di Savona è un altro caso paradigmatico sull’urgenza di ripristino dei servizi sanitari legati alla Natalità.

“Spesso ci si scaglia contro le scelte della politica nei momenti di un disastro; personalmente scelgo di reiterare il grido di allarme e di vergogna contro le politiche sanitarie della Regione Liguria in un momento lieto, in un momento che il fato e la professionalità dei militi e dei medici, ancora una volta, hanno consentito di non spegnere la gioia di mamma, di papà e del piccolo Leonardo. Fortunatamente tutti e due stanno bene: il parto e la fase successiva sono andate per il meglio, nessuna complicazione di sorta” aggiunge il parlamentare ligure.

“Lo ripeto è una vergogna che il centro destra abbia raccolto voti in campagna elettorale con promesse mirabolanti e poi abbia umiliato e continui a distruggere la sanità del ponente savonese: penso agli ospedali di Albenga, di Pietra Ligure e di Cairo Montenotte, così come al continuo depauperamento dei servizi sanitari per i cittadini di questa provincia”.

“C’è in gioco la salute e la vita delle persone, così non si può andare avanti!” conclude Vazio.