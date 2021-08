Varazze, la protesta di San Pietro: "Basta auto: la piazza torni a bambini e anziani" - IVG.it

Varazze. “Sindaco, le chiediamo da due anni di esaudire un desiderio: liberare, come è sempre stata, l’antica piazzetta dalle macchine per renderla nuovamente fruibile a bambini e anziani. Noi ai parcheggi”. E’ quanto recitano i cartelli apparsi nelle scorse ore in piazzetta San Pietro, a Casanova, a due chilometri circa dal centro di Varazze.

L’iniziativa è partita da Giovanni “Saturnin” Cerruti, storico residente della zona, che vorrebbe vedere i bambini tornare nuovamente a giocare liberi e senza pensieri nello spiazzo varazzino. Un’attività che suona come “di altri tempi” ma che è impedita dal transito e dalla sosta delle auto.

Da qui la decisione di affiggere i cartelli, invitando quindi l’amministrazione a rivedere la viabilità della zona: “Sono felice nel vedere come, dopo tanti anni, ci siano tanti bambini che vengono nuovamente a giocare nella piazzetta di San Pietro – spiega Cerruti in un post su Facebook – Purtroppo il gioco é troppo limitato dalle automobili parcheggiate. Sarebbe bello vedere la piazzetta libera e nuovamente fruibile per i giochi dei bambini come un tempo. Sono anni che chiediamo al Comune di rimettere le panchine, renderla realmente disponibile alla comunità evitando le soste ultra prolungate e l’uso esclusivo da parte di alcuni residenti”.

“Urge un bell’intervento di riqualificazione, partendo da un cartello di divieto di sosta sulla nostra antica piazzetta”, conclude Cerruti.