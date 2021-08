Varazze, inaugurate le tre tele restaurate all'oratorio di Nostra Signora Assunta - IVG.it

Varazze. Sabato 7 agosto nell’oratorio di Nostra Signora Assunta a Varazze, alla presenza di Calogero Marino, vescovo della diocesi di Savona-Noli, si è tenuta la cerimonia di presentazione di tre dipinti a olio su tela di autore ignoto del XVII secolo, recentemente restaurati: San Giovanni Evangelista; San Tommaso; San Filippo Apostolo.

Al suo arrivo a Varazze monsignor Marino, oltre ai rappresentanti della Confraternita, al parroco don Claudio Doglio e fedeli, è stato accolto da Alessandro Bozzano, consigliere della Regione Liguria e già sindaco della città, dal vicesindaco reggente Luigi Pierfederici e dall’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, che hanno portato il loro saluto e testimonianza per una iniziativa di devozione e grande sensibilità socio-culturale.

Le tele, veramente malridotte, sono state riportate all’antico splendore grazie alla bravura e professionalità dei restauratori Sara e Nino Silvestri e, adesso, fanno nuovamente bella mostra sulle pareti della chiesa della confraternita di Nostra Signora Assunta.

Molto apprezzata dai confratelli la partecipazione di Calogero Marino, don Claudio Doglio, di Alessandro Bozzano, di Luigi Pierfederici e Mariangela Calcagno, che hanno portato il loro saluto e testimonianza per una iniziativa di devozione e grande sensibilità socio-culturale “Una dimostrazione di apprezzamento – dicono i responsabili di Nostra Signora Assunta – per l’impegno profuso in questo progetto, fortemente voluto e realizzato grazie alla generosità del nostro priore Giacomo, del confratello Giuseppe, unitamente agli sforzi congiunti della confraternita e corteo storico di Caterina da Siena”.

La cerimonia di presentazione è stata allietata da intermezzi musicali del maestro Michele Croese, che gli organizzatori hanno ringraziato per la sua consueta disponibilità.