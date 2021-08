Varazze, al via il secondo lotto di lavori per l'ampliamento della piazza di Cantalupo - IVG.it

Varazze. Dopo aver completato lo scorso anno il primo lotto per l’ampliamento della piazza della frazione di Cantalupo, nei giorni sorsi l’amministrazione di Varazze ha aperto la gara d’appalto per le opere di realizzazione della seconda tranche di lavori che completerà il progetto con ulteriori 465 mila euro di investimento.

“Con questo secondo lotto del progetto – interviene il vicesindaco e sindaco reggente Luigi Pierfederici –andiamo a completare l’ampliamento della piazza di Cantalupo. Un’opera importante dal valore complessivo di circa 800mila euro, suddivisa in due distinti lotti. Circa un anno fa, con un progetto avviato e completato a cavallo dei precedenti mandati, abbiamo concluso la prima parte dei lavori con un investimento di circa 300mila euro che ha portato alla realizzazione di 15 nuovi parcheggi. Con la partenza della gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori, si può dire avviato l’iter anche per partire con la seconda parte dei lavori, che prevede un investimento ulteriore di 465mila euro e diverse opere di riordino dell’area, oltre alla creazione di nuovi parcheggi”.

“Tutte le frazioni cittadine sono importanti – prosegue Pierfederici – e ognuna di esse ha esigenze diverse, con soluzioni differenti ai problemi quotidiani. Sia la parte politica, con l’ottimo lavoro dell’assessore delegato alle frazioni Ambrogio Giusto, come la parte amministrativa hanno ben chiara l’importanza delle nostre comunità frazionali, ciò si rispecchia nell’impegno quotidiano sempre messo in campo da questa amministrazione per mantenerle nel miglior modo possibile nonostante le tante difficoltà operative incontrate in questo periodo. Durante il primo mandato di ‘Essere Varazze’ abbiamo lavorato per programmare interventi a lungo termine che comprendano tutte le frazioni. Le necessarie risposte agli eventi alluvionali, ad esempio, sono state un fattore determinante nella programmazione degli investimenti. Anche la compartecipazione alla manutenzione delle strade vicinali non è mai venuta meno in questi anni, nonostante le diverse e gravose difficoltà operative”.

Qualche dettaglio tecnico sul progetto arriva dall’assessore ai lavori pubblici, Filippo Piacentini: “Oltre a un numero rilevante di nuovi posti auto, indispensabili alla località, il piano d’intervento prevede la realizzazione di un’area giochi dedicata ai bambini, il rifacimento dei marciapiedi, dell’arredo urbano e la razionalizzazione del verde della piazza. Le opere, come anticipato, sono ora alla fase di gara per l’aggiudicazione dell’appalto da parte della ditta esecutrice dei lavori. Prevediamo il via del cantiere entro il prossimo autunno”.