"Essere Varazze" annuncia l’ingresso di Marco d’Aliesio come neo consigliere in maggioranza - IVG.it

Varazze. Dalla tarda serata di ieri Marco d’Aliesio è entrato a far parte come consigliere comunale nella maggioranza di “Essere Varazze”. Subentra a Bettina Bolla che, pochi giorni fa, la scorsa settimana, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico amministrativo.

“Ringrazio il neo consigliere d’Aliesio per aver accettato il ruolo di consigliere comunale. Vero esempio di serietà e servizio per la comunità a dimostrazione di come l’impegno preso nei confronti della cittadinanza al momento della candidatura sia mantenuto sino in fondo nonostante il breve periodo di lavoro previsto”.

Così il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici.

“Questo ad ulteriore dimostrazione di come Essere Varazze sia un gruppo coeso e creda fermamente nel progetto a prescindere da chi sia l’interprete. Marco – conclude Pierfederici – saprà proseguire dall’interno il prezioso lavoro svolto in questi anni sull’outdoor e sul turismo outdoor. Già lunedì prima riunione di coordinamento con i gruppi bike di Varazze”.