Varazze 2021, Articolo Uno: “Nessuna lista e nessun appoggio a quelle esistenti” - IVG.it

Varazze. Non vi sarà la terza lista formata da Articolo Uno per le elezioni comunali del tre e quattro ottobre prossimi a Varazze. A comunicarlo a Ivg.it il suo portavoce Antonio Bisceglia: “Non faremo una terza lista per le elezioni di Varazze, né appoggeremo nessuna delle due compagini in competizione”.

Parole dirette dopo una lunga riflessione. Il sette luglio scorso Bisceglia già ci aveva lasciato intendere che non avevano intenzione di correre con chi “aveva sensibilità diversa dalla nostra”. Ora c’è l’ufficialità. “Pensiamo che questo modo di interpretare la politica sia distante dalla nostra visione”, spiega.

E poi un pensiero per il Pd: “Dispiace che il maggior partito del centro sinistra abbia dimostrato di non essere in grado di fare sintesi al suo interno e, soprattutto, abbia smarrito la sua mission. Entrambi i programmi sono superficiali e non entrano nel merito delle tante problematiche del territorio comunale”, conclude il portavoce varazzino.