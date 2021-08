Vandali scatenati a Varazze: sfondati parabrezza e finestrini, danneggiati un dehors e un distributore - IVG.it

Varazze. Avevano tutti e tre 21 anni, venivano da Genova e avevano deciso di trascorrere la serata a Varazze. Solo che, dopo aver evidentemente esagerato con l’alcool, hanno pensato di trascorrere il tempo danneggiando le auto in sosta, sfondando parabrezza e finestrini.

E’ successo la notte scorsa nella cittadina dell’estremo levante savonese. I tre giovani, al temine di una serata trascorsa in alcuni locali della zona, in evidente stato di alterazione alcolica, si sono accaniti su alcuni veicoli parcheggiati.

Sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Savona, impegnati in un servizio specifico legato ai controlli intensificati per l’estate. I militari li hanno accompagnati in caserma per identificarli e denunciarli. Dovranno rispondere del reato di danneggiamento in concorso.

Brutta sorpresa questa mattina anche per i gestori di un negozio di elettrodomestici di via Torino. Qualcuno infatti nella notte ha divelto i paletti che delimitano lo spazio antistante il negozio, gettandoli in mezzo alla strada, sull’Aurelia. Inoltre, sono stati anche danneggiati gli espositori e i loro supporti.

Poco distante, lungo il tratto di strada che da ponente porta al centro città, nella via dove sono stati demoliti gli ex cantieri Baglietto, c’è un distributore di benzina: qui è stato rimosso l’estintore e poi svuotato.

Non è chiaro al momento se anche gli ultimi due episodi siano riconducibili al primo o se si tratti di atti vandalici da parte di gruppi diversi.