Valbormida, a Ferragosto vaccinazione senza appuntamento nell'hub in via Cortemilia - IVG.it

Valbormida. Domenica 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, sarà possibile vaccinarsi all’hub della Val Bormida in via Cortemilia senza appuntamento.

Nella struttura della Sunrise, in collaborazione con Cooperarci, l’associazione di volontariato Avo e i medici liberi professionisti, tutti coloro che dai 12 anni in su non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid, oppure intendono anticipare la seconda dose, potranno farlo recandosi nel suddetto hub.

Si utilizzerà il vaccino Moderna.