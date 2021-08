Vado, sarà Serie D oppure Eccellenza? Nel frattempo ecco la presentazione della rosa rossoblù - IVG.it

Vado Ligure. Stadio Chittolina, ore 16:00: l’attesa lascia spazio alle novità, la stagione del Vado può iniziare. È stata una giornata davvero significativa in casa rossoblù, un momento organizzato per rendere noti i giocatori che andranno a formare la rosa a disposizione di mister Solari per la stagione 2021/2022.

Immancabili però sono state le domande relative al ripescaggio, una situazione sempre più vicina alla propria concretizzazione non soltanto per l’ottima posizione del club in graduatoria (ricordiamo che il Vado si trova in quarta posizione), ma soprattutto perché, successivamente all’estromissione del Livorno, sono adesso più numerosi i posti disponibili nella massima serie dilettantistica.

È così che, mentre tutto il popolo rossoblù (compresi i dirigenti) spera di poter disputare la prossima Serie D, sono stati presentati gli ultimi acquisti che hanno reso la rosa a disposizione di Matteo Solari una vera e propria fucina di talenti.

Fondamentale sarà però l’ambiente che andrà a crearsi, problema principale individuato negli insuccessi degli ultimi anni. Creare un gruppo coeso senza permettere il verificarsi di futili tensioni dovrà dunque essere il primo obiettivo di Solari, tecnico tornato in panchina per cimentarsi con questa nuova sfida.

Relativamente al capitolo nuovi acquisti, in seguito ai colpi Leonardo Di Salvatore, Lo Bosco, Anselmo, Gandolfo, Capra, Costantini e De Bode oggi è stato presentato anche Gabriele Di Salvatore.

guarda tutte le foto 11



Oltre a lui tra i pali ecco Elia Cirillo, estremo difensore classe 2003 distintosi per merito di alcune prestazioni davvero superlative la scorsa stagione con la maglia nerazzurra del Varazze. Il nuovo acquisto se la vedrà con il confermato Samuele Ghizzardi, un dualismo stimolante che Solari si augura possa far crescere e migliorare entrambi.

Infine praticamente certo è anche l’arrivo di Jamal Idrissi, ufficialità però condizionata dal ripescaggio o meno dei rossoblù. I presupposti per far ben figurare, qualsiasi campionato sarà, ci sono tutti, la palla ora tuttavia passa al campo: il Vado non vuole più sperare di tornare in D tramite la federazione, la permanenza nel 2022 dovrà arrivare per merito dei risultati ottenuti.