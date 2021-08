Vadese, in arrivo un nuovo sponsor per il settore giovanile: ecco l’accordo con ZPMC - IVG.it

Vado. La modifica del campo da gioco (è ormai realtà l’accordo con il Quiliano&Valleggia per disputare le partite casalinghe al Picasso) e l’obiettivo di valorizzare i giovani del territorio, questo con la conferma in blocco di chi ha fatto bene nelle passate stagioni senza mai dimenticare la volontà di diventare un punto di riferimento per la realtà locale. È appassionante e ambizioso il progetto della Vadese del presidente Sergio Brunasso, numero uno di una società “giovane” già riuscita però a ritagliarsi un’attenzione di primo livello relativa alle proprie gesta.

Per mantenere le promesse tuttavia sono necessari dei finanziamenti, altro obiettivo raggiunto soprattutto grazie al supporto delle imprese locali. È così che il club azzurrogranata ha oggi ufficializzato il raggiungimento dell’accordo con ZPMC Italia rappresentata dal managing director Elio Crovetto, società che sponsorizzerà il nuovo settore giovanile scolastico del club.

Cresce dunque ancora la sinergia tra la Vadese e le attività industriali e portuali del territorio, questo per la gioia del presidente Brunasso che ha dichiarato: “Apprezziamo l’interesse che le importanti attività economiche del nostro tessuto cittadino hanno verso il nostro operato. Mettere al centro del nostro sistema la vadesità e il piacere dello sport sta dando i primi frutti. Grazie ad i nostri nuovi sostenitori, che si aggregano ad altre importanti attività locali e internazionali, sarà possibile continuare il nostro lavoro in città e allargare il numero di iniziative sportive e sociali aperte alla cittadinanza.”

Il blasone della Vadese dunque continua ad accrescere: in attesa dell’inizio della nuova stagione, prosegue il rafforzamento della realtà azzurrogranata.