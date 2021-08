Vaccino, dopo il successo di Ferragosto nasce l'idea dell'open night in discoteca: sarebbe la prima in Italia - IVG.it

Savona. L’ultimo decreto non ha permesso la riapertura delle discoteche, o meglio ha prorogato il divieto di ballare al loro interno. Alcuni locali hanno così deciso di ripartire come bar, ristoranti, pub, in cui la musica diventa solo un sottofondo all’aperitivo, la cena o il post-cena. Ed ora in Liguria, più precisamente nel Savonese, per la prima volta in Italia, potrebbero diventare anche hub vaccinali.

Già nel Biellese una discoteca è stata sede delle vaccinazioni, ma in questo caso l’esperimento è diverso. Il locale, infatti, sarà regolarmente aperto al pubblico (secondo indiscrezioni sarà “La Suerte”) e chi vorrà potrà approfittare della serata a suon di musica e in compagnia degli amici per sottoporsi al vaccino anti Covid (Pfizer o Moderna) senza aver bisogno di alcuna prenotazione.

La prima open night italiana in discoteca, organizzata da Asl2 e Alassio Salute con il supporto della Croce Bianca di Laigueglia, dovrebbe svolgersi entro la fine del mese e, come dichiarato dal direttore generale di Asl2, Marco Damonte Prioli, avrà come obiettivo “far tornare la vita in quei locali”. “Stiamo ancora valutando le varie opzioni – spiega – ma siamo convinti che questa iniziativa dimostrerebbe ancora di più la vicinanza di un atto sanitario ad un luogo dove avviene il divertimento. Il fatto di potersi vaccinare, di rendere sicuro il contatto e la vita sociale anche dei nostri ragazzi, permetterebbe anche a tutto l’indotto economico di ripartire”.

Ovviamente l’altro obiettivo, non meno importante, sarebbe quello di invogliare i giovani a vaccinarsi. In questo senso diverse le iniziative in tutto lo Stivale. Dalle vaccinazioni prima dei concerti oppure in spiaggia, come accaduto in diverse zone turistiche italiane (oltre a Sicilia e Sardegna, anche l’Argentario, la Versilia e la riviera romagnola), alle iniezioni sotto le stelle con aperitivo in Campania, fino al deejay negli hub vaccinali e ad un buono per un cono gelato come premio per essersi immunizzati. Ma c’è anche chi, coma la Regione Lazio, ha deciso di regalare gadget della squadra del cuore e biglietti d’ingresso per le partite di calcio.

Rimanendo in Liguria, invece, si è deciso di puntare tutto su open day e open night, liberando gli interessati dall’incombenza della prenotazione e garantendo il richiamo anticipato a 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna, invece che gli oltre 40 giorni di attesa tra le due dosi. Iniziative che in questi mesi estivi hanno riscosso molto successo e che si sono ripetute anche a Ferragosto in tutta la provincia di Savona negli hub di Alassio, Cairo Montenotte e Savona.

“È stata scelta la sera di ferragosto anche da un punto di vista simbolico – spiega Prioli – e sono oltre 400 le dosi che sono state somministrate nella provincia nei tre hub che abbiamo messo a disposizione. La volontà di Asl2 è stata quella di distribuire questa open night su tutto il territorio della provincia: Alassio, Savona e Cairo, in modo da riuscire a dare la possibilità senza spostarsi dal proprio luogo di domicilio o di vacanza di vaccinarsi anche nel giorno di ferragosto”.

“Dare la possibilità a tutti, nel momento in cui una persona ha la disponibilità di potersi vaccinare, è l’atto che ci sta permettendo di non avere una pressione sugli ospedali rapportata all’aumento dell’incidenza dei casi. La vaccinazione sta proteggendo sia il sistema salute che il sistema economico di questa Regione e della nazione”, ha aggiunto il direttore generale di Asl2.

“Il ringraziamento va a Bogliolo ad Alassio, a Sambin a Cairo, al Terminal Crociere a Savona e a tutti gli operatori Asl che anche il giorno di ferragosto con il loro impegno hanno dato questa possibilità a tutti di potersi vaccinare”, conclude.

Ma non si tratta dell’ultima volta, dato il successo riscosso e il boom di adesioni, probabilmente nei prossimi giorni verranno organizzate ulteriori open night per permettere di accelerare la campagna vaccinale e dare a tutti coloro che ancora non si sono immunizzati la possibilità di vaccinarsi in breve tempo per ottenere anche il green pass.