Vaccino Covid, da giovedì 5 agosto aperte le prenotazioni per i turisti emiliani - IVG.it

Regione. Saranno aperte dalle ore 12 di giovedì 5 agosto le prenotazioni sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it per i turisti emiliano-romagnoli che, a fronte di un soggiorno di almeno 15 giorni, vogliano effettuare la seconda dose di vaccinazione anti covid-19 in Liguria. Allo stesso modo, i liguri in vacanza in Emilia Romagna per almeno 15 giorni potranno prenotare il richiamo attraverso questo portale.

È quanto previsto dall’accordo di reciprocità vaccinale approvato dalle due Giunte regionali e siglato dai presidenti della Liguria Giovanni Toti e dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sulla base delle analoghe intese già raggiunte con il Piemonte e con la Lombardia.

“L’obiettivo condiviso – spiega il presidente Toti – è garantire ai cittadini ogni opportunità per poter completare il ciclo vaccinale, agevolando il percorso e facilitando loro la vita, avvicinando il vaccino ai luoghi in cui si trovano, anche in vacanza. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo per il rilascio della certificazione verde ma anche per poter tornare il più velocemente possibile alla normalità, garantendo la ripartenza del Paese”.