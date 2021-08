Vacanze finite per molti, prevista giornata di grandi rientri: la situazione sulle autostrade - IVG.it

Autostrade. Quella di oggi si prevede essere una domenica di grandi rientri dalle vacanze, con il conseguente aumento delle code in autostrada. Già dalla mattinata odierna, sull’A10 si sono registrati rallentamenti di 6 chilometri tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Italia, a causa del traffico intenso.

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia non ci saranno “bollini rossi” e infatti sulle autostrade della Liguria la viabilità questa mattina non è stata particolarmente critica.

La situazione, tuttavia, potrebbe peggiorare in serata, quando molti vacanzieri che hanno scelto la Liguria e il savonese per trascorrere il periodo di ferie estive si sposteranno con i propri mezzi a fine giornata per raggiungere casa. Nel corso del pomeriggio “bollino giallo” sulla A10 e la A12 verso Genova dalle 13 alle 19, e poi sulla A7 in direzione Milano tra le 19 e le 22.

Seguiranno, nel corso della giornata costanti aggiornamenti sul traffico veicolare.