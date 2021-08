Ufficiale, Rossignolo - Gaggero sarà la coppia goal della San Francesco Loano - IVG.it

L’accordo c’era già da tempo, come confermato dal club rossoblù. Ma ora c’è anche l’ufficialità e per mister Enrico Sardo non può che essere un ottimo punto di partenza. La squadra potrà infatti contare su due giocatori offensivi che sono un lusso per la categoria.

Ha firmato Franco Rossignolo, punta classe 1989 che ha fatto negli ultimi anni le fortune del Pontelungo in Prima Categoria e del Ceriale Progetto Calcio in Promozione.

Insieme a lui, Riccardo Gaggero, esterno offensivo che ha legato il suo nome al Pietra Ligure in Eccellenza negli ultimi anni. Un profilo che sposa pienamente la filosofia della società, volta a inserire in organico tanti giocatori del posto.