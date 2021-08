Ufficiale, il Vado presenta Giuffrida, Carrer, Brondi e Pantano: le dichiarazioni dei nuovi innesti rossoblù - IVG.it

Il Vado ha ufficializzato gli inserimenti in rosa di Giordano Pantano, Filippo Brondi, Alexander Carrer e Giuseppe Giuffrida . Quattro giocatori di livello ed esperienza che andranno a rinforzare una rosa chiamata a disputare un campionato di Serie D su livelli diversi rispetto a quello dell’ultima stagione.

Campagna acquisti di fatto conclusa anche se potrebbe arrivare la “ciliegina” del presidente Franco Tarabotto: “Ho lasciato carta bianca alla dirigenza. Ma un giocatore lo vorrei prendere io, potrebbe arrivare dunque un ultimo colpo. Solto contento di quanto ha fatto il direttore sportivo. Son tutti giocatori forti e bravi. Ne sono certo”.

Poi, la parola è passata al direttore sportivo Luca Tarabotto: “Due ragazzi con ottime qualità. Giuffrida pur essendo giovane, ha già una buona personalità ed è piuttosto scafato. Questo può essergli d’aiuto per fare il nostro campionato. È un ragazzo in gamba e mi ha dato ottime impressioni. Carrer ha la possibilità lavorando bene di far vedere le qualità che ha. Il modo che avremo di stare in campo gli consentirà di mettere in mostra le sue qualità. Giocatore forte fisicamente, sa tenere palla, scaricare e vedere la porta. Pantano è un giocatore di esperienza, che ha militato in società importanti. È il giocatore giusto da affiancare a De Bode. Pantano è tecnico, veloce e sa impostare bene. Potrà dare una grossa mano al Vado quest’anno. Crediamo tanto in lui. In generale, sono ragazzi come si deve e siamo contenti che siano qua con noi. Stesso discorso per Brondi, che è un giocatore che sa interpretare nel modo giusto il gioco del nostro mister e che può occupare diverse posizioni a centrocampo. Mi auguro che si possa trovare bene, anche lui ha frequentato piazze importanti”.

Giordano Pantano è un difensore classe 1992 originario di Catania. L’ultima esperienza è stata con il Team Altamura nel girone H di Serie D e nel curriculum può vantare la militanza nelle giovanili della Lazio e l’esperienza in Islanda con il Selfoss, in Serie B. “Sono felice di far parte di questa società – dichiara – si è creata sin da subito una bella sintonia con lo spogliatoio e lo staff. Presupposti più che positivi. L’entusiasmo è quello del primo anno e cerco di trasmetterlo ai più giovani. Partiamo a fari spenti ma col lavoro potremmo raggiungere qualcosa di bello”.

L’attaccante classe 2001 Alexander Carrer è un ex Saluzzo cresciuto nelle giovanili del Torino e del Bra: “Mi piacerebbe togliermi qualche soddisfazione con questa società storica, spero di imparare molto da un giocatore come Lo Bosco. Ho sempre giocato punta centrale ma posso anche giocare più defilato”.

Presentato anche Giuseppe Giuffrida, centrocampista classe 2002 originario di Catania che ha giocato con i colori degli etnei fino alla categoria Under 19. “Mi è stato detto che rispetto al Sud qui c’è un calcio più tecnico. Io posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo”, ha affermato.

Ci sarà anche il centrocampista Filippo Brondi. L’ex Fossano ha giocato buona parte della carriera in Toscana con la Massese e la Carrarese oltre ad aver militato nella “cantera” dello Spezia e ad aver conosciuto il calcio ligure con i colori dell’Albenga. “Conosco già alcuni giocatori e ho già lavorato col mister – afferma – ho visto un attaccamento al gruppo importante fin dai primi giorni. Penso che la linea sia stata tracciata, dovremo essere bravi ad essere compatti e a remare tutti insieme anche nei momenti di difficoltà”.

Per la porta, la società non esclude un ulteriore inserimento, la cosa certa stando alle dichiarazioni odierne è che si tratterà di un portiere giovane.