Treno contro furgone, il racconto di una lettrice: "Anche io sono rimasta incastrata nel passaggio a livello" - IVG.it

Borgio Verezzi. L’episodio che si è verificato al passaggio a livello di Loano, dove un furgone è rimasto incastrato nel passaggio a livello, sembrerebbe non essere unico. Ecco il racconto di una lettriche che ha vissuto la stessa situazione qualche anno fa, senza conseguenze.

Stamattina ho sentito l’intervista dell’autista che guidava il furgone che ieri è stato scontrato dal treno in transito al passaggio a livello di Loano. Mi è dispiaciuto vedere le reazioni nei suoi confronti.

Volevo fare presente che a me qualche anno fa, non mi ricordo precisamente quando, al passaggio a livello tra Borgio Verezzi e Pietra Ligure, è successa la stessa cosa.

Stavo tornando da Loano con la macchina, quando sono entrata nel passaggio a livello che aveva in quel momento le barre alzate e mi sono trovata improvvisamente incastrata dentro. Il tempo di arrivare sui binari e il passaggio era chiuso al transito. Io sono rimasta dentro.

Per fortuna è andato tutto bene perché lo spazio in quel punto è ampio e sono riuscita a mettermi di fianco, il treno è passato ma non mi ha nemmeno sfiorato.

Avevo anche dichiarato quello che mi era successo al personale della stazione di Finale Ligure, mi avevano garantito che qualcuno mi avrebbe chiamato ma poi non ho ricevuto nessuna risposta. Così ho lasciato decadere.