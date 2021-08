Treno contro furgone, il racconto dell'autista: "Sono saltato all'ultimo, è andata bene" - IVG.it

Loano. “Ho provato fino all’ultimo a mettere in sicurezza il furgone lontano dai binari, ma il treno era troppo vicino: sono riuscito a saltare via all’ultimo momento, è andata bene: la cosa più importante è la vita, il resto si aggiusta…”.

Sono le prime parole dell’autista del Mercedes Sprinter rimasto bloccato all’interno del passaggio a livello a Loano, con il mezzo colpito dal treno regionale in transito verso Ventimiglia.

“Fortunatamente sto bene… Non ho avuto paura, sono stato costretto ad agire in fretta, ho provato a fare una manovra per mettere di traverso il mio furgone, ma è stato davvero inutile. Non ho tentato di sfondare le sbarre in quanto pensavo di farcela, di avere il tempo, ma il convoglio è arrivato troppo presto” aggiunge il conducente, un ambulante di frutta e verdura residente a Borghetto Santo Spirito.

“In precedenza il passaggio a livello era chiuso per il passaggio di un altro treno, poi si è riaperto, ma subito dopo è scattato nuovamente il dispositivo di chiusura, a pochissimi minuti di distanza, con i mezzi che dovevano ancora defluire dopo il primo stop alla viabilità, davvero incredibile…” racconta ancora a IVG.it.

“Non si può alzare e abbassare il passaggio a livello in questo modo: una tempistica ridottissima, mai vista in molti anni alla guida”.

guarda tutte le foto 15



Loano, al passaggio a livello un treno colpisce un furgone

“Alla fine sono riuscito a saltare al volo… Il mio vecchio passato da paracadutista mi ha aiutato” conclude.