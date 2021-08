Treno contro furgone, Cgil: "Urgente un progetto definitivo per il raddoppio ferroviario tra Finale e Andora" - IVG.it

Liguria. “Riteniamo più che mai urgente la realizzazione di un progetto definitivo per il raddoppio della linea tra Finale e Andora, già soggetta al commissariamento, accelerando il dialogo con il territorio per una soluzione compatibile con le esigenze della comunità locale”. Lo affermano Fulvia Veirana, segretario generale di Cgil Liguria, e Laura Andrei, segretario generale di Filt Liguria, dopo l’incidente avvenuto ieri a Loano.

“L’incidente al passaggio a livello di Loano avvenuto il 17 agosto ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria dell’intero ponente Ligure per ore. Trattandosi di una linea ancora a binario unico è risultato ancora più complicato riavviare la circolazione”, spiegano i sindacati.

Da qui l’urgenza del raddoppio: “Ulteriori ritardi non fanno che peggiorare l’immagine della nostra regione. Proprio nella settimana in cui assistiamo a code chilometriche di auto e mezzi pesanti a causa dei cantieri autostradali nel nodo di Genova (assolutamente necessari per ripristinare la sicurezza nelle gallerie, dopo anni di mancati interventi da parte del concessionario) , anche la rete ferroviaria dimostra tutta la sua fragilità”.

“Le carenze infrastrutturali rischiano di allontanare turisti e operatori della logistica, in assenza di soluzioni concrete ed efficaci”, concludono i sindacati.