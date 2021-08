Trasporto scolastico, vertice in Prefettura: nuovo potenziamento del servizio per il rientro in presenza al 100% - IVG.it

Savona. Primo confronto questa mattina in Prefettura a Savona sul trasporto scolastico in vista della riaperture delle scuole. Un ritorno nelle aule in presenza al 100%, ma con la capienza dei bus rimasta all’80% secondo le attuali normative anti-Covid: per questo servirà un nuovo piano di potenziamento al quale sta già lavorando TPL Linea.

All’incontro presenti il dirigente dell’Uffico Scolastico provinciale e la presidente dell’azienda di trasporto savonese Simona Sacone: la prossima settimana inizieranno i tavoli tecnici con i vari dirigenti scolastici del savonese per delineare in tempo utile la programmazione necessaria per il primo giorno di scuola.

L’obiettivo è rendere operative le esigenze dei singoli istituti con una pianificazione organica e strutturata, garantendo un trasporto pubblico in sicurezza e puntuale rispetto alle lezioni. Una mission non certo semplice, con l’azienda di trasporto savonese che dovrà riattivare il potenziamento delle corse e degli orari per gli studenti.

L’azione di potenziamento con corse aggiuntive vedrà impegnato tutto il parco mezzi di TPL Linea, oltre ai mezzi di società private che operano nel savonese, con le quali sarà rinnovata la convenzione per il trasporto scolastico 2021-2022.

La riprogrammazione dovrà essere adeguata alle esigenze degli studenti e degli stessi istituti scolastici, con la criticità dello scaglionamento degli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Dunque il precedente piano che era stato messo a punto per la ripartenza dovrà essere ancora implementato e ottimizzato, anche sulla base delle risorse a disposizione.

Ora, una volta completati i cicli di incontri con i dirigenti scolastici, il nuovo piano trasporti dovrà essere elaborato assieme Prefettura, Regione Liguria, sindaci e Ufficio Scolastico provinciale: dalla riunione di oggi è emersa la necessità di massimo coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti per arrivare pronti già entro i primi di settembre.

E TPL Linea non esclude ancora l’utilizzo dei “mobility manager”: uno studente di ogni scuola superiore sarà il responsabile del trasporto e della relativa comunicazione ai suoi colleghi del nuovo piano elaborato per la riapertura degli istituti secondari superiori, oltre a fare da raccordo con la stessa azienda di trasporto per le segnalazioni del caso o possibili problematiche.