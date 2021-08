Tovo San Giacomo, inaugurata la ex scuola elementare - IVG.it

Tovo San Giacomo. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, insieme al sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, al consigliere regionale Angelo Vaccarezza e alla parlamentare della Lega Sara Foscolo, ha effettuato un sopralluogo nella Borgata Boragni, per verificare la fine dei lavori di riqualificazione urbana e del completamento del percorso di collegamento interno. Un lavoro effettuato grazie al contributo di Regione Liguria, che ha comportato un miglioramento della viabilità della frazione.

Successivamente, l’assessore Scajola ha presenziato all’inaugurazione dell’edificio “ex scuola elementare” in località Bardino Vecchio, struttura riqualificata con il cofinanziamento di Regione Liguria. Grazie agli interventi effettuati sono stati realizzati, al primo piano dell’edificio, due alloggi di Edilizia Residenziale Sociale da destinare a canone moderato. Al piano terra è stata inaugurata una sala adibita a riunioni pubbliche ed alla gestione di eventuali emergenze della Protezione Civile.

“Un finanziamento di 135 mila euro da parte di Regione Liguria, per la realizzazione di due importanti progetti di riqualificazione urbana a Tovo San Giacomo – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – Il completamento degli interventi sulla viabilità interna della Borgata Boragni consente una migliore accessibilità alla frazione, mentre la riqualificazione della scuola ha consentito la creazione di due alloggi a canone moderato e la realizzazione di un luogo di aggregazione. L’inaugurazione di due alloggi popolari è ancor più importante in questo periodo, in cui è fondamentale dare un aiuto concreto a molti cittadini che stanno affrontando la crisi economica in corso”.

“Anche la realizzazione di un luogo di aggregazione, dopo mesi di distanziamento sociale, con tutte le cautele necessarie per contrastare la pandemia, rappresenta un elemento di ripartenza. Si tratta di importanti progetti di rigenerazione urbana realizzati grazie alla collaborazione con il sindaco Alessandro Oddo ed ai suoi uffici, un lavoro sinergico tra Enti” conclude Scajola.