Torneo Pineta Granata, a Cengio il Team Cairo si conferma inarrestabile - IVG.it

Cengio. Nell’ambito dei Tornei Giovanili Estivi 2021 organizzati dalla Libertas Provinciale è stato il turno dell’Usd Cengio del tandem formato dal super presidente Adriano Maurizio e dall’inossidabile Giuseppe Botta relativamente alla promozione dell’evento riservato alla categoria 2007/08 che ha riscosso un grandissimo successo. Sono state ben otto le compagini iscritte suddivise in due gironi all’italiana. In formato 6 contro 6 in due tempi da 10 minuti le partite si sono susseguite avvincenti tramite l’alternanza e la contemporaneità sui due campi in sintetico ed in erba naturale.

La combattuta e a tratti spettacolare kermesse ha determinato una classifica finale che ha visto all’8° posto Il Deportivo la Rotaia, al 7° Hello Boys, al 6° Masterchef United, al 5° I Zeneixi, al 4° Follia di un sogno, al 3° i temutissimi Black Boys, al secondo il Team Vado e al prima gli inarrestabili ragazzi del sul Team Cairo, vincenti ai rigori anche per merito delle scelte di mister Bausano. Galeotto per gli sconfitti è stato un penalty calciato sulla traversa dal numero uno dei rossoblù.

Eccezionale il colpo d’occhio durante la premiazione ufficiale condotta dal Dott. Felicino Vaniglia con tanto di coppe e medaglie ricordo per tutte le squadre partecipanti e una marea di premi speciali, a partire dagli ottimi arbitri Valicenti e Ghiso, per arrivare al giocatore più giovane Giugurta Pietro, al miglior attaccante Piacenza, al miglior difensore Sebastiano Delfino, al miglior portiere Lorenzo Buso e infine al miglior giocatore Elia Ferrero.

Si è conclusa in questo modo una gran bella festa dello sport e del divertimento.