Torneo “Hockey sotto la Lanterna”, Savona Hockey sugli scudi in quel di Genova - IVG.it

Genova. Sabato 28 e domenica 29 agosto al campo Arnaldi di Genova si è tenuta la decima edizione del torneo “Hockey sotto la Lanterna”, rassegna magistralmente organizzata dal Genova 1980 HC. La competizione, di caratura nazionale, ha visto la partecipazione di squadre del calibro di Pisa, Pistoia, Mogliano (Marche), Bologna, Liguria, Genova 1980 e ovviamente la compagine biancoverde del Savona, giunta nel capoluogo ligure con una folta schiera di atleti.

La manifestazione ha visto aspetti al di là dell’hockey graditissimi a tutti i partecipanti; nella giornata di sabato per esempio, mentre a tutti i bambini venivano regalate le magliette “Genova nel cuore” per ricordare la tragedia del ponte Morandi, è stato riservato uno spazio dedicato all’attività paraolimpica e, durante la premiazione, è stato ribadito il concetto di razzismo che deve rimanere lontano dalla mente di tutti, soprattutto dai bambini e non solo nello sport.

In un clima di serenità si sono visti molti atleti giocare e “mischiarsi” anche in altre squadre nel segno dell’amicizia e della voglia di stare insieme al di là dei colori della propria bandiera; è stato uno degli aspetti più belli tra quelli vissuti e sicuramente un momento di crescita non solo a livello sportivo.

Venendo al torneo giocato, il Savona ha partecipato praticamente in tutte le categorie; meglio di tutti ha fatto l’under 12 guidata dal mister Emanuele Mogavero che, reduce da un secondo posto in campionato, si è confermata protagonista, questo iscrivendo addirittura due squadre giunte prima e seconda con Alessando Simari tra i pali, Giosuè Mogavero, Lorenzo Scarso, Andrea Mapelli, Cesare Pesce, Noah Verdesio, Davide Sferrazza, Matteo Sarti e Zakaria Poggi.

Prima anche l’under 10 mista, mentre è stato secondo posto per l’under 8 scesa in campo con i fratelli Devis e Gabry Kolpepaj, Joseh Verdesio e Davide Attimonelli sotto la guida di Angelo Gaibazzi e del figlio Michele, (quest’ultimo cresciuto nelle giovanili del Savona oggi milita nel Butterfly HC a Roma in serie A1) che generosamente ha messo a disposizione il suo talento per i più piccoli.

Il Savona femminile guidato da Simone Simari e Massimiliano Burchi, decimato a causa delle assenze (visto ancora il periodo estivo), si è classificato sesto con l’under 12, quarto con l’under 14 e terzo con l’under 16, questo togliendosi la soddisfazione nel girone di ritorno di battere un ottimo Pistoia (squadra poi vincitrice del torneo). La divisione femminile è scesa in campo con Kyla Carbone tra i pali, Beatrice Simari, Irene Vaglini, Laura Boskaj, Yassmin Poggi, Hafsa Merzouq, Elisa Sicca, Cecilia Degli Innocenti, Siria Delfino, Samantha D’ercole, Rachele Staibano, Manuela Montella.

La società biancoverde ha rivolto un ringraziamento particolare agli atleti fuori quota, i fratelli Endri e Alessio Buzali che, con Samuele Scaiola, sono giunti al torneo per aiutare i tecnici e coinvolgere i più piccoli. La società savonese è stata inoltre premiata con una medaglia ad hoc come società “amica della Lanterna” visto il numero di partecipazioni negli anni della squadra biancoverde.

Al termine della manifestazione, tra i numerosi trofei vinti, gli atleti hanno spontaneamente dedicato e materialmente consegnato una coppa a Cecilia Degli Innocenti, reduce da una brutta caduta nella giornata di sabato (per lei si è stata poi riscontrata una distorsione del gomito) e alla piccola Siria Delfino, classe 2012, al suo esordio; episodi che il presidente biancoverde Massimo Pavani a caldo ha commentato in questa maniera: ”Sono orgoglioso dei miei allenatori e dei miei atleti, si vede che dietro le quinte è stato fatto un bel lavoro e su questo non avevo dubbi”.

L’intervistato infine ha concluso facendo gli auguri di pronta guarigione a nome di tutta la società a Cecilia.