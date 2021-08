Torneo estivo, la fantastica estate dei White Rabbit 2009/2010 si sublima a Cengio - IVG.it

Cengio. Quattro tornei e quattro vittorie nitide e meritate suggellano un gruppo di caratura elevata (marchio di fabbrica Vincenzo Eretta) che ovunque si è distinto per sportività, eleganza di tocco e geometrie di gioco. Anche nel gran finale di stagione in quel del Pianeta Granata gli imprendibili “coniglietti” di mister Lenti hanno sbaragliato il fronte aggiudicandosi tutte le gare in palio.

Nutrita la lista delle concorrenti (ben otto) distribuite in tre gironi con formato 6 contro 6 e due tempi di gioco da 10 minuti. Nella classifica finale buoni quarti il Team Leze, ottimi terzi i Mascherin City, gagliardi e generosi i secondi qualificati dell’United Borgio ben diretti dal passionale mister Leandro. Soddisfattissimi il presidente dell’Usd Cengio Adriano Maurizio, ben coadiuvato dal suo staff, ed il dott. Felicino Vaniglia, responsabile regionale della sezione Calcio Giovanile Libertas. Ricca di coppe e medaglie assegnate a tutti i partecipanti la bella premiazione di fronte ad un folto pubblico.

Premi speciali per Riccardo Leka quale giocatore più giovane, miglior difensore Bezhani Rei, miglior portiere Ravera Federico, giocatore più tecnico Lenti Fabio e miglior giocatore del torneo Luca Giubergia. Non resta che dare l’appuntamento alla prossima estate, questo con la consapevolezza di poter offrire ancora goal, spettacolo, emozioni e sorprese a non finire oltre che un’eccezionale ospitalità.