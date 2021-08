Tornei Libertas, i "Pontinvreschi" dominano il Torneo dell'Estate pontesina - IVG.it

Pontinvrea. Prosegue inarrestabile la marcia trionfale dei Tornei Estivi Libertas 2021. Questa volta sono state quattro le squadre (range 2003-2006) partecipanti ad un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno (due tempi di 15 minuti) impegnate a sfidarsi sabato 7 e domenica 8 agosto con la tradizionale formula vincente del 6 contro 6.

Sul bellissimo e nuovo green dell’impianto di via G. Gavazza di Pontinvrea messo a disposizione dall’amministrazione pubblica, la Pro Loco della presidentessa Valentina Malfatto in collaborazione con la Libertas (direttore tecnico dott. Felicino Vaniglia) hanno allestito un quadrangolare di ottimo livello tecnico che ha divertito ed entusiasmato il pubblico presente, questo ovviamente rispettando nel contempo gli standard voluti da protocolli sanitari Covid 19.

A tratti devastante, il Pontinvrea l’ha fatta da padrone, formazione seguita dall’ottimo Palo, dal Mioglia terzo e dal fanalino di coda Jus Vallis (Giusvalla). Due serate all’insegna del puro divertimento anche se, come da copione, non sono mancati momenti di vero agonismo suscitati dalle mai sopite rivalità campanilistiche. Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato per il Comune il vice sindaco Pastorino GB, la rappresentante della Pro Loco Maya Zunino ed il giovane parroco Don Lorenzo.

Oltre al trofeo e alle tre coppe con tanto di medaglia ricordo, tanti i premi speciali;

Giocatore più giovane: Digiosia Matteo del 2007

Giocatore più combattivo: Matteo Gilardo

Giocatore più tecnico: Davide Nani

Miglior attaccante: Luca Bianchi

Miglior portiere: Camiciottoli Simone

Miglior giocatore del Torneo: James Camiciottoli

Si conclude così un tris di manifestazioni calcistiche giovanili che hanno dato ulteriore lustro e visibilità a Pontinvrea, già Comune Europeo dello Sport. I complimenti vanno a chi regge questa rinomatissima cittadina, con impegno e creatività, dotandola di aree sportive e spazi per eventi attraverso mirati ed importanti investimenti.