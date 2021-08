Tornei estivi, il Team Cairo 2011/2012 si aggiudica la Valbormida Cup Junior 2021 - IVG.it

Cengio. Veramente degna di nota e meritevole di uno speciale encomio la rassegna dedicata alla categoria Pulcini svoltasi a Cengio sul campo in erba naturale la serata di giovedì 5 agosto. Il quadrangolare organizzato dall’Usd Cengio e coordinato e diretto dalla Libertas Provinciale (un girone all’italiana in formato 6 contro 6 con due tempi di gioco da 15 minuti) ha entusiasmato il pubblico accorso, il quale si è molto divertito nel vedere i futuri talenti valbormidesi dare il meglio di sè.

Alla fine i biancorossi del Pinco Pallino e i granata del Team Cengio si sono dovuti accontentare rispettivamente del 4° e del 3° posto, mentre spettacolare ed emozionante è stata la finalissima coincidente con l’ultima gara del girone di ritorno in cui per una sola lunghezza (6 a 5 il risultato finale) i ragazzi del mister Stacode hanno superato gli ottimi “Follie di un Sogno” diretti dal coach Basilio. Come sempre il presidente Adriano e il deus ex machina Boffa si sono dimostrati generosi premiando tutti i partecipanti con coppe e medaglie ricordo.

Sotto poi con i tanti premi speciali offerti dalla Libertas rappresentata dal responsabile regionale sezione Calcio Giovanile Felicino Vaniglia a partire dalla calciatrice più giovane Martina Palombini (2014) sino ad arrivare ai 4 top player di squadra Beltrandi Thomas, Soufaih Wail, Filice Giulio e Marenco Giacomo, per finire con il miglior giocatore del Torneo Elia Cappi. Grande la soddisfazione di tutto l’ambiente per il riuscitissimo evento.