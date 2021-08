Tornei estivi, allo Zeronovanta è stato calcio spettacolo con i Black Boys 2007/2008 protagonisti - IVG.it

Altare. È stata una grande serata di calcio giovanile quella svoltasi nell’accogliente impianto polifunzionale di via Montenotte ad Altare. Meglio non poteva finire la 11^ Rassegna 2021 che ancora una volta grazie all’Asd FD Football Management e la collaborazione della Libertas (con il Dott. Felicino Vaniglia in qualità di direttore tecnico del torneo) è stata un vero successo sotto tutti i punti di vista.

Ben dieci compagini di ottimo livello (gruppi misti spontanei selezionati in maniera competitiva) suddivise in due gironi da cinque all’italiana con tempi unici da 10 minuti si sono affrontate in formato 6 contro 6. Si può tranquillamente affermare che sul green valbormidese era rappresentato il meglio dell’intero movimento provinciale.

Le 5 finali disputate hanno decretato la seguente classifica: I Fulmini (10), Scarsenal (9), I Trimoni (8), Team Cairo (7), Liverpolli (6), I Paperoni (5), Amici 0708 (4), Tacalabala (3), Team Vado (2) e vincenti per 8 a 7 ai rigori (dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1 a 1) i Black Boys guidati da Marco Mandraccio e dal dirigente responsabile Daniele Razzaio.

Ricchissima è stata anche la consueta cerimonia ufficiale di premiazione;

Giocatore più giovane: Fabrizio Gaglione

Giocatore maggiormente tecnico: Elia Ferrero.

Premio “All Together”: Manuel Mukaj.

Miglior portiere: David Campana,

Miglior attaccante: Tommaso Piacenza

Miglior giocatore del Torneo: Gabriele Quaglia

Insomma, sono state davvero 25 partite al chiaro di luna per ripartire, per divertirsi e soprattutto per assaporare lo sport a misura d’uomo, questo insieme alla Libertas.