Tokyo2020, la prima giornata sorride a Linda Cerruti e Costanza Ferro: nel duo libero sesto posto per le sincronette azzurre - IVG.it

Savona/Tokyo. Proseguono senza sosta le performance delle atlete e degli atleti italiani impegnati nelle Olimpiadi in svolgimento in Giappone. Dopo l’immensa gioia di ieri per merito degli exploit di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi è stata oggi la volta delle sincronette Linda Cerruti e Costanza Ferro, impegnate nel duo libero nella prima giornata di un percorso che le porterà mercoledì 4 agosto a disputare un’attesa finale.

Successivamente al record italiano centrato da Luminosa Bogliolo nei 100 metri a ostacoli (traguardo che tuttavia non è riuscito a regalarle l’accesso all’ultimo atto della specialità) è toccato dunque alle due savonesi ricordare a tutto il mondo quanto la nostra provincia abbia voglia di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama sportivo internazionale.

91.2000, questo il punteggio assegnato a Linda Cerruti e Costanza Ferro che ha permesso alla coppia di concludere questi preliminari in sesta posizione. Le azzurre si giocheranno adesso nei prossimi giorni la quinta piazza contro le candesi, avversarie ostili ma ad un soffio con il loro 91.2333. Il quinto posto rappresenterebbe un risultato storico per i nostri colori, un obiettivo che le savonesi sognano di centrare per la gioia di un’intera nazione.

I prossimi appuntamenti saranno adesso prima alle 12:30 per favorire lo svolgimento del programma tecnico e poi il giorno successivo al medesimo orario, questo per una finalissima che si prospetta come davvero infuocata.