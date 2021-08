Tokyo 2020, Viviana Bottaro: prima ligure a medaglia, nella patria dei sensei - IVG.it

Genova. Una medaglia di bronzo nel karate in Giappone, terra natia delle arti marziali, sa di chiusura di un cerchio. Viviana Bottaro, karateka genovese quasi trentaquattrenne, campionessa europea nel 2014. È la prima e finora unica atleta ligure medagliata ai Giochi olimpici di Tokyo.

Bottaro si è aggiudicata la medaglia di bronzo. La specialità in questione è quella del kata. Un esercizio individuale, senza lotta o scontro con l’avversario. Volto a risaltare la coordinazione, la tecnica e la rapidità dei movimenti.

Per Bottaro, un percorso entusiasmante nella notte italiana, andato in crescendo. Punteggio di 25.54 all’esordio, succeduto da un 25.60 nel secondo kata con passaggio al ranking round seconda in classifica nella rispettiva parte del tabellone.

Nella finale per il terzo posto, Viviana ha avuto la meglio della rivale Sakura Kokunai, statunitense di origini nipponiche.

26.48 il punteggio dei giudici. Un successo netto, conseguito rifilando 1 punto di distacco.