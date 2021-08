Tokyo 2020, la ct Giallombardo sul percorso del sincro: "Olimpiade unica, irripetibile e straordinaria" - IVG.it

Il nuoto sincronizzato italiano ha ben figurato a Tokyo 2020. Il sesto posto nel programma tecnico e il quinto posto nella gara a squadre testimoniano come la spedizione azzurra sia arrivata davvero vicina al podio. Una disciplina che è stata seguita da vicino da tutta la provincia, vista la presenza delle savonesi Linda Cerruti, Costanza Ferro e Domiziana Cavanna e del commissario tecnico Patrizia Giallombardo.

Proprio quest’ultima ha commentato sul proprio profilo Facebook l’avventura giapponese: “Avrei voluto scrivere qualcosa prima, ma la stanchezza era davvero tanta e un paio di giorni per recuperare servivano tutti. È stata un’olimpiade unica, irripetibile e straordinaria e sono davvero orgogliosa dei risultati raggiunti dal gruppo fantastico che ho l’onore di dirigere. Perché dietro a un punteggio, dietro a una lotta all’ultimo centesimo per ottenere quello che meritavamo ci sono stati una fatica e un sacrificio come mai prima d’ora. Una preparazione olimpica da riorganizzare per via della pandemia, i mesi di lockdown, il clima di incertezza che respiravamo ogni giorno. Gli infortuni e gare preparate per mesi che saltavano. E poi la fatica di convivere con parole nuove che per noi significano altri sacrifici: l’ansia per l’esito dei tamponi ogni settimana e poi quella “bolla” che non poteva scoppiare e che ci ha tenuti lontani da famiglie, fidanzati e amici per tanto, troppo tempo“.