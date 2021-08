Terzo incendio boschivo del mese a Stella: vigili del fuoco e protezione civile impegnati a Santa Giustina - IVG.it

Stella. E’ il terzo incendio boschivo quello scoppiato ieri a Stella nella frazione di Santa Giustina, località Sandrina. L’episodio non è nuovo, nel mese di luglio i vigili del fuoco e la protezione civile Aib di Stella sono stati impegnati in altri interventi simili, tutti nelle vicinanze di strade.

Il primo episodio del mese risale al 2 luglio, quando è partito l’allarme sempre a Stella Santa Giustina, mentre il secondo al 22 luglio in via Parodi. Fortunatamente le fiamme sono state domate tempestivamente. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri forestali per accertare le cause che hanno condotto al verificarsi di questi episodi ravvicinati.

Si ricorda che da sabato 24 luglio è scattato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Questa situazione prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici che per l’abbruciamento di materiale vegetale, ma anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici come motoseghe dalle cui scintille potrebbero innescarsi piccoli focolai. In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.

Il Comune di Stella, in considerazione dei tre episodi, chiede “di prestare attenta vigilanza e di avvisare subito le autorità nel caso si avvistassero incendi”.